'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı

DMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.