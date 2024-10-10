Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası

Gazeteci Can Ataklı'nın 25 Aralık 2023'te sosyal medya hesabı üzerinden şehit ailelerine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Can Ataklı katılmazken, duruşmada sanık avukatı Rabia Bayram hazır bulundu. Duruşmaya Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Memur Sendikaları birimi avukatları da müşteki olarak katıldı. Duruşmada avukatlar Ataklı'nın üzerine atılan suçtan yakalanıp tutuklanmasını talep etti. Duruşmada söz verilen sanık avukatı Rabia Bayram ise, Ataklı'nın beraatine karar verilmesini talep etti.

10 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme gazeteci Can Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek, cezanın 10 aya indirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığın ileride tekrar suç işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat getirip, cezanın ertelenmesine karar verdi. Ataklı'nın 1 yıl süreyle denetime tabii tutulması kararı da çıktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2023'te gazeteci Can Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığına yer verildi. İddianamede Ataklı'nın kullandığı sözlerin "Kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği" de aktarıldı. İddianamede, Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.