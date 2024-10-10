13 gündür aranan Rojin'e ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu

Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyon kurulacak
Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyon kurulacak
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
TMSF indirimli lüks araç satacak
TMSF indirimli lüks araç satacak
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Reeskont arttı, model değişti
Reeskont arttı, model değişti
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

13 gündür aranan Rojin'e ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında, öğrenciye ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 16:48, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:33
Yazdır

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.

Kıyıdaki ekipler de sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ederek kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

Kıyıda arama kurtarma köpekleri, dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kabaiş'e ait olduğu değerlendirilen eşarp buldu.

Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunan eşarp, yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.

Eşarbın Kabaiş'e ait olup olmadığının tespiti için aileye gösterileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber