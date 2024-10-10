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Oda başkanı zimmet suçundan tutuklandı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve eski İzmir Sivil Hava Limanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Anık (70), İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 17:09, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:13
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Oda başkanı zimmet suçundan tutuklandı

Cezasının kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Anık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anık, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziemir Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Anık., buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Celil Anık, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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