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Öğretmenlerin paylaştığı fotoğrafa hakaret eden Ece Ronay'a ceza

Erzurum'da bir öğretmen grubunun paylaştığı fotoğrafa hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın 46 gün karşılığında adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 19:21, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 19:21
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Öğretmenlerin paylaştığı fotoğrafa hakaret eden Ece Ronay'a ceza

Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde bulunan Türkçe ve Kürtçe 'Hoş geldiniz' yazan tabela altında 2022 yılı Nisan ayında çekindikleri fotoğrafı paylaşan 4 öğretmen, büyük tepkiye maruz kalmıştı. Fotoğraftaki el hareketi nedeniyle öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasıyla 2022 yılı Mayıs ayında açığa alınan öğretmenler, aklanarak görevlerine tekrar geri döndü. Yaptıkları paylaşımla ilgili küfür, hakaret ve tehdit içerikli yorumlar hakkında ise şikayetçi oldu.

Öğretmenlerin fotoğrafı hakkında hakaret içerikli yorum yapan Ece Ronay hakkında, Karayazı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Öğretmenlere yönelik 'andavallar' şeklinde hakarette bulunduğu yorumu nedeniyle yargılanan Ece Ronay'ın, mahkemede kendisini 'Sosyal medya fenomenleri arasında kullanılan ve hakaret veya küfür niteliği taşıdığını bilmediği bir kelimeyi eleştirmek amacıyla kullandığını' söyleyerek savunduğu öğrenildi.

Karayazı Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 4 Ekim 2024'te görülen karar duruşmasında, Ece Ronay'ın birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün karşılığında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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