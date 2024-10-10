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SPK Başkanı Gönül: 2023 yılında 54 şirket halka arz oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2023 yılında halka arz büyüklüğü 2,5 milyar doları aşan 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 19:35, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 19:36
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SPK Başkanı Gönül: 2023 yılında 54 şirket halka arz oldu

Kayseri Valiliği ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen, Finansal Okuryazarlık programında bir konuşma yapan SPK Başkanı Gönül, piyasaların sağlıklı işlemesi, büyümesi, gelişmesi, yatırımcının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini misyon edinen bir kurum olduklarını söyledi.

Gönül, son yıllarda finansal okuryazarlığın ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında çalışma yaptıklarını belirtti.

Finansal okuryazarlığın önemini anlatan Gönül, "Ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatıp bu kesime tutum ve davranış kazandırarak, finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Finansal okuryazarlık meselesi, küresel krizlerden sonra giderek önemi artan konulardan biri haline gelmiştir. Dünya ekseninde baktığımızda en iyi uygulama örneklerinin ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya'da olduğunu görmekteyiz. Örneğin İngiltere ilk eylem planını 2006 yılında çıkarmıştır. Okul müfredatına finansal okuryazarlık 2014 yılında girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Finansal Okuryazarlık Platformu'nda 30 bin kişiye sertifika

Finansal Okuryazarlık Platformu'nda verilen eğitimlerle finansal okuryazarlık seviyesinde artış yaşanacağını vurgulayan Gönül, platformu bugüne kadar 300 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Gönül ayrıca platform sayesinde yaklaşık 30 bin kişinin de sertifika aldığını dile getirdi.

Finans Lisesi ve Finans Akademisi projeleri hakkında da bilgiler veren SPK Başkanı Gönül, şunları kaydetti:

"Finans Lisesi ve Finans Akademisi projesi de son hızla devam etmektedir. İstanbul'da, Valiliğin de imzacı olduğu protokolümüzü imzalamak üzereyiz. Arsasını ve yakın plan projesini nihayetlendirdiğimiz, Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz, piyasalara nitelikli iş gücü yetiştirme anlamında büyük yere sahip olacaktır. Lisemizin içindeki atölyelerle ve lisenin fiziksel alt yapısıyla öğrenciler standart üstü bir eğitime sahip olabilecekler."

- "Yatırımcı sayısı 7,5 milyona ulaştı"

Halka arzlarla ilgili de bilgi veren Gönül, şöyle konuştu:

"2023 yılında toplam halka arz büyüklüğü 2,5 milyar doları aşan 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Sanırım, bu Sermaye Piyasası Kurulu tarihinin en yüksek halka arz sayısıydı. 2024 Eylül ayı sonu itibariyle 30 şirketin halka arz yoluyla piyasadan yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolar değerinde fon sağlamasıyla birlikte şu ana kadar 2024 yılı 30 adet şirketi halka arz ettik. Yıllarca 1 milyon civarında olan yatırımcı sayısı, şu an 7,5 milyona ulaştı. Geçen sene bu rakam 8,5 milyondu. Biraz erime kaydetti fakat burada tarihi zirvesiyle 8,5 milyon yatırımcının halka arzlara gösterdiği teveccüh ve borsamıza gösterdiği güven ile gerçekleştirebildik."

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un da konuşma yaptığı program, Gönül'e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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