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Discord'da şantaj soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli M.E.Ö. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 19:48, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 19:51
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Discord'da şantaj soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan "HAHA" rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

- Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli T.D. dün tutuklanmıştı.

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