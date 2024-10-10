Muğla'da lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 20:11, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 20:32
Lise öğrenicisi Erhan K'nin (17) kullandığı 48 AGJ 147 plakalı motosiklet, İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi'nde Arda Ş. (17) yönetimindeki 48 ABA 050 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Erhan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cesedi incelemelerin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan Arda Ş'nin gözaltına alındığı öğrenildi.