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Sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 20:54, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 20:55
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Sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, sahte içkiden zehirlenen Engin T'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve 1 ila 9 Ekim'de Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde 5 kişinin daha aynı şikayetlerle tedavi gördüğü tespit edildi.

Tedavi görenlerden Halim F'nin de bir süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K'nin tedavilerinin sürdüğü, Yemliha K. ve Serdar Ş'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildikleri belirlendi.

Ekipler, zehirlenen kişilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sahte içki satın aldıklarını tespit ederek, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ile Özgür T. gözaltına alındı.

"Taksirle öldürme" suçundan emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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