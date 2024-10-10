CHP Genel Başkanı Özel: İktidar yürüyüşümüzü artık başlattık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde 973 ilçede milletvekilleri, parti meclisi, il ve ilçe örgütleriyle 6 ay boyunca ekonomi, eğitim gibi başlıklardaki çözümlerini seferberlik halinde ortaya koyup herkese anlatacaklarını, vatandaşları dinleyeceklerini söyledi.

Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen "halk buluşması"nda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti iktidara gelmeden önce emekli maaşıyla 22 yıl önce 8 çeyrek altın alınabildiğini dile getiren Özel, "Bugün verilen 12 bin 500 lira ile 3 çeyrek altın alamıyor. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz 1,5 asgari ücretlik, 8 çeyrek altınlık emekli maaşını 3 Kasım 2002'deki seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi gelecek ilk sandıkta bulmaya var mısınız?" dedi.

Asgari ücretle ilgili tartışmalara değinen Özel, şöyle devam etti:

"Seçim zamanı '4 kez zam yapacağım' deyip, geçim zamanı asgari ücretliyi unutanlar. Asgari ücretliler onları unutacak mısınız yoksa sandıkta hesap mı soracaksınız? '10 bin liralık emekli maaşını 1 asgari ücret yap bari' dedik. Biz gelince 1,5 yapacağız. 17 bin lira yapacak. 'Hayır' dedi. 2 bin 500 lira zam yaptı. 'Bu bile 33 milyar lira yük yarattı' diyor. 'Asgari ücreti 17 bin liradan 25 bin liraya çıkar' dedik. 'Yapamayız, 100 milyara yakın para lazım' dedi. Bugün asgari ücret 25 bin lira olsa en düşük emekli maaşı da 17 bin lira olsa dahi toplam cepten gidecek para 200 milyar lirayı geçmiyor."

Özel, yüksek cep telefonu faturalarında haksızlık olduğunu söyleyerek itiraz ettiklerini hatırlattı.

Bu alanda Türkiye'de serbest piyasa olmadığını savunan Özel, "Devletin fiyat belirlediği, şirket yönettiği yerde serbest piyasa olmaz. 750 liralık telefon, 2 bin 350 liraya çıkıyorsa burada özel şirketlerle anlaşıp milletin anasını ağlatan bir işbirliği vardır." ifadesini kullandı.

- "Lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir"

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'de son günlerde yaşanan şiddet olaylarına da değindi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini anımsatan Özel, "Bugün bu kadın cinayetlerini, bu çocuk cinayetlerini işleyenlere 'Bir daha size güneş ışığı göstermeyeceğiz' dersek, hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönersek, gerekli kararlılığı gösterirsek, bıçak gibi kesilmese de çok azalacak ve zamanı gelince bu iş yok olacak." diye konuştu.

Siyaset anlayışları gereği kimseye hakarette bulunmadıklarını, küfretmediklerini, kimseyle lüzumsuz kavgalara tutuşmadıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Biliriz ki lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir. Lüzumsuz didişmeler, dikkati başka yere çekip yoksulluğu, işsizliği unutturan işlerdir. Onun için 81 ilde 973 ilçede bütün milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz 6 ay boyunca büyük bir kampanyayla Cumhuriyet Halk Partisinin yoksulluğu nasıl yöneteceğini değil yok edeceğini, tarımı nasıl içine düştüğü bu durumdan kurtaracağını, ekonomideki sorunları en kısa vadede toplumun en geniş kesimleri için nasıl çözeceğimizi, milli eğitimdeki müfredatından fiziki şartlara, atanmayan öğretmeninden tüm sorunlarına kadar nasıl çözeceğimizi tüm Türkiye'de seferberlik halinde, toplantılarla çalışacağız, dinleyeceğiz, anlatacağız. İktidar yürüyüşümüzü artık başlattık, durmaksızın yürüyeceğiz."