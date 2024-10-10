'Dur' ihtarına uymayan motosiklet polis memuruna çarptı
Hatay'da uygulama esnasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis ve 2 şahıs yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 22:49, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 23:19
Kaza, TEM otoyolu Payas gişelerinde yaşandı. Gişeler mevkiinde uygulama yapan Dörtyol Bölge Trafik ekiplerinin uygulaması esnasında polis ekipleri motosikletli şahısları durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan 31 AJH 976 motosiklet, polis memuruna çarptı. Kazada polis memuru ve motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.