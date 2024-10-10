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Bakan Tekin'den ÖMK paylaşımı: Eğitim ailesine hayırlı olsun

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin, Meclis'te kabul edilerek yasalaştığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 23:56, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 23:51
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Bakan Tekin'den ÖMK paylaşımı: Eğitim ailesine hayırlı olsun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal Medya hesabından paylaşım yaparak, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, yüce Meclisimizde kabul edilerek yasalaştı. Ana felsefesini öğretmenlik mesleğinin kutsallığından alan bu yasa, eğitim ailemize büyük bir değer katacaktır. Öğretmenlerimizin haklarını ve itibarını korumayı amaçlayan bu önemli adım, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim almasını sağlayacak. Yasanın çıkmasında katkısı olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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