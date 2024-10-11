RTÜK açıkladı: İslamofobi Türk medyasında da artıyor

RTÜK'ün, TBMM'de yaptığı sunum endişe verici bir tabloyu ortaya koydu. RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, "Türk medyasında da İslamofobik söylemler dünya medyasında olduğu gibi artış eğiliminde" dedi. Güler'in, TBMM İnsan Hakları İslamofobi ve Irkçılık Alt Komisyonu'na yaptığı sunumda öne çıkanlar şöyle:

5 MİLYON NEFRET SUÇU: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine göre Avrupa'da Müslümanların neredeyse yüzde 40'ı olumsuz bir bakış açısıyla karşılaşmakta, yüzde 27'si dışlanmakta, yaklaşık dörtte 1'i ayrımcılığa uğramakta. Avrupa'da yılda 5 milyon nefret suçu gerçekleştirilmekte.

TÜRK MEDYASINDA DA ARTIŞ VAR: Türk medyasında da İslamofobi artış gösteriyor. Medya, Müslümanları tek tip ve tehlikeli olarak resmetme eğiliminde.

29 RAPOR: RTÜK'ün, 2011-2024 yılları arasında RTÜK Yasası'nın yayın ilkeleri ile ilgili 8. maddesi kapsamında hazırlanan raporlar içinde toplam 29 İslamofobik yayın içeriği tespit edildi. 3 TV kanalına ceza verildi.

4 NEDEN: Dünyada İslamofobinin ortaya çıkış nedenlerini 4 ana başlıkta topluyoruz. Bunlar kültürel farklılıklar, küresel güvenlik kaygıları, bilgi eksikliği ve siyasi faktörler.

SOSYAL MEDYA ZİRVEDE: Sosyal medya platformları, bu söylemlerin zirveye çıktığı yerler oldu. Geleneksel ve dijital medyadaki yansımaları incelendiğinde, İslam'ın ve Müslümanlığın öncelikle şiddetle ilişkilendirildiğini çok açık görüyoruz.



SURİYELİLER: Türkiye'de, Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleri içeren programlar da incelenmiştir. Suriyeliler genellikle suç, taciz ve toplumsal düzensizlikle ilişkilendirilmiştir. Yabancılara yönelik ırkçı söylemlerde öne çıkan temalar suçla ilişkilendirme, ülke ekonomisine yük olduğu, Türk kültürüne tehdit oluşturduğu, Türk vatandaşlarından daha fazla hak tanındığı olarak sıralanmaktadır.

İŞTE DÜNYANIN İSLAMOFOBİ HARİTASI



Dünya medyasında islamofobik söylemlerin eğilimi şöyle:



AVRUPA: Özellikle göç ve entegrasyon konularında İslamofobik söylemler yaygın. Müslümanlar genellikle 'öteki' ve 'tehdit' olarak sunuluyor. Din temelli ayrımcılık Hollanda'da en yüksek seviyelerde görülmekte.

AMERİKA: 11 Eylül sonrası Amerikan medyasında İslam ve terörizm arasında kurulan bağlantı, İslamofobik haberlerin artmasına neden oldu.



ORTADOĞU: Ortadoğu'da bölgesel çatışmalar ve siyasi gerginlikler, zaman zaman İslamofobik söylemlerin farklı bir boyutta ele alınmasına yol açıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN