RTÜK açıkladı: İslamofobi Türk medyasında da artıyor

YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Karar Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Karar Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Benzine 76 kuruş zam geldi
Benzine 76 kuruş zam geldi
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
TMSF indirimli lüks araç satacak
TMSF indirimli lüks araç satacak
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

RTÜK açıkladı: İslamofobi Türk medyasında da artıyor

RTÜK'ün, TBMM'de yaptığı İslamofobi sunumu korkutucu bir tabloyu ortaya çıkardı. Avrupa'da Müslümanların neredeyse yüzde 40'ı olumsuz bir bakış açısıyla karşılaşıyor. İslamofobinin Türk medyasında da arttığı ortaya çıktı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 08:15, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:01
Yazdır
RTÜK açıkladı: İslamofobi Türk medyasında da artıyor

RTÜK'ün, TBMM'de yaptığı sunum endişe verici bir tabloyu ortaya koydu. RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, "Türk medyasında da İslamofobik söylemler dünya medyasında olduğu gibi artış eğiliminde" dedi. Güler'in, TBMM İnsan Hakları İslamofobi ve Irkçılık Alt Komisyonu'na yaptığı sunumda öne çıkanlar şöyle:

5 MİLYON NEFRET SUÇU: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine göre Avrupa'da Müslümanların neredeyse yüzde 40'ı olumsuz bir bakış açısıyla karşılaşmakta, yüzde 27'si dışlanmakta, yaklaşık dörtte 1'i ayrımcılığa uğramakta. Avrupa'da yılda 5 milyon nefret suçu gerçekleştirilmekte.

TÜRK MEDYASINDA DA ARTIŞ VAR: Türk medyasında da İslamofobi artış gösteriyor. Medya, Müslümanları tek tip ve tehlikeli olarak resmetme eğiliminde.
29 RAPOR: RTÜK'ün, 2011-2024 yılları arasında RTÜK Yasası'nın yayın ilkeleri ile ilgili 8. maddesi kapsamında hazırlanan raporlar içinde toplam 29 İslamofobik yayın içeriği tespit edildi. 3 TV kanalına ceza verildi.

4 NEDEN: Dünyada İslamofobinin ortaya çıkış nedenlerini 4 ana başlıkta topluyoruz. Bunlar kültürel farklılıklar, küresel güvenlik kaygıları, bilgi eksikliği ve siyasi faktörler.

SOSYAL MEDYA ZİRVEDE: Sosyal medya platformları, bu söylemlerin zirveye çıktığı yerler oldu. Geleneksel ve dijital medyadaki yansımaları incelendiğinde, İslam'ın ve Müslümanlığın öncelikle şiddetle ilişkilendirildiğini çok açık görüyoruz.

SURİYELİLER: Türkiye'de, Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleri içeren programlar da incelenmiştir. Suriyeliler genellikle suç, taciz ve toplumsal düzensizlikle ilişkilendirilmiştir. Yabancılara yönelik ırkçı söylemlerde öne çıkan temalar suçla ilişkilendirme, ülke ekonomisine yük olduğu, Türk kültürüne tehdit oluşturduğu, Türk vatandaşlarından daha fazla hak tanındığı olarak sıralanmaktadır.

İŞTE DÜNYANIN İSLAMOFOBİ HARİTASI

Dünya medyasında islamofobik söylemlerin eğilimi şöyle:

AVRUPA: Özellikle göç ve entegrasyon konularında İslamofobik söylemler yaygın. Müslümanlar genellikle 'öteki' ve 'tehdit' olarak sunuluyor. Din temelli ayrımcılık Hollanda'da en yüksek seviyelerde görülmekte.

AMERİKA: 11 Eylül sonrası Amerikan medyasında İslam ve terörizm arasında kurulan bağlantı, İslamofobik haberlerin artmasına neden oldu.

ORTADOĞU: Ortadoğu'da bölgesel çatışmalar ve siyasi gerginlikler, zaman zaman İslamofobik söylemlerin farklı bir boyutta ele alınmasına yol açıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber