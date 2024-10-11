Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 ton 392 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
"BUNLARI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2024
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen "NARKOÇELİK-43" operasyonlarında;
️1️ Ton 3️9️2️ Kg Uyuşturucu Madde,
️7️5️2️ Bin 2️6️1️ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️3️5️ Zehir Taciri ve Sokak. pic.twitter.com/5dJSbJ6JC0