Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 ton 392 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.