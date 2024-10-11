Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Benzine 76 kuruş zam geldi
Benzine 76 kuruş zam geldi
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
TMSF indirimli lüks araç satacak
TMSF indirimli lüks araç satacak
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde yer alan Milli Eğitim Akademisi kurulması teklifi kabul edildi. Fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli olmayacak. Kabul edilen teklifle Akademi'de 550 saatlik programı tamamlayıp başarılı olanlar öğretmen olarak atanabilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 09:00, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:12
Yazdır
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklif, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeriyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Yasalaşan teklifle, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması getirildi. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Teklif ile öğretmenlik ihtisas mesleği tanımlandı.

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Akademi, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve kariyer basamaklarında ilerlemelerini sağlamak amacıyla görev yapacak.

Merkez Ankara'da olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi'nin işleyişi için gerekli ödenekleri kendi bütçesinde karşılayacak. Akademi'nin merkezi Ankara olacak ve taşrada hizmet içi eğitim birimleri olacak.

Mezun olup KPSS'yi kazanmak artık yeterli değil
Yeni düzenlemeyle fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli olmayacak. Adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nin 550 saatlik programında da başarılı olurlarsa atanabilecek.

Adaylara ne kadar ödeme yapılacak?
Akademi eğitimi esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Ücret olarak da 23 bin TL gibi bir ücretin verileceği kulislerde konuşuluyor.

Akademi'de uygulama öğretmeni olarak da YÖK ile yapılacak karşılıklı iş birliği çerçevesinde üniversitelerden eğitimciler görevlendirilecek.

Eğitim fakülteleri işlevini yitirecek itirazı
Akademi'ye karşı çıkan bazı eğitimciler ise eğitim fakültelerinin işlevini yitireceğini iddia ediyor. Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Yıldız, "Akademi'nin açılmasıyla öğretmen yetiştirme sistemine son nokta konuldu. Bu gidişle eğitim fakülteleri anlamını ve işlevini yitirdi" dedi.

Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş ise "Bu kararla eğitim fakültelerinin kalitesi ve saygınlığı daha da düşecek. Öğretmen olmak isteyenlerin sayısı da düşer. Akademilerin zamanla kalkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kimler hazırlık eğitimlerinden faydalanabilecek?

Teklife göre, hazırlık eğitimine alınacakların 'Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olmamak, devlet memurluğundan çıkarılmamış veya düzenlemeye göre öğretmenliği sona ermemiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak' şartları aranacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber