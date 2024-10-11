Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerin etkileri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Bu veri, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yıl sonu için yüzde 44,11'e yükselirken, 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e ve 24 ay sonrası için yüzde 18,38'den yüzde 18,08'e geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Avro Bölgesinde ve Japonya'da enflasyon, Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

ECB'nin gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.