Bartın Valiliği'nden Karadeniz'deki depreme dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Amasra açıklarındaki deprem sonrası kurumlara intikal eden herhangi olumsuz durum bulunmadığı belirtilerek, "Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de AA muhabirine, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş." dedi.

İlçe sakinlerinden Necip Çetin ise deprem anında evde olduğunu, sarsıntının 3-4 saniye kadar sürdüğünü anlatarak, "Lamba veya dolaplarda bir sallantı olmadı, bir zarar vermedi, zeminden bir sallantı oldu. Deprem olduğunu hissettim, arkası gelir diye dışarı çıktım. Çok şükür bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, depremi özellikle yüksek kesimlerde oturanların hissettiği öğrenildi.