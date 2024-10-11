Öfkeli sendika temsilcisi, müdürün masasını parçaladı

Çiğli'deki ESHOT Garaj Müdürlüğünde, geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşandı. Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan, müdür odasına balyozla daldı.

Sinirden kendini kaybeden Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı.

Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan'ın elinden balyoz alındı. Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.