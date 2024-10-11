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TBMM, yapay zeka, çocuk ve kadına şiddet konularında sahaya inecek

TBMM Genel Kurulunda, yapay zeka, kadına şiddet ve çocukların korunması konularında kurulan üç araştırma komisyonu üç aylık görev süresince incelemelerde bulunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 11:26, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:25
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TBMM, yapay zeka, çocuk ve kadına şiddet konularında sahaya inecek

Son iki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulunda kadına şiddet, çocukların korunması ve yapay zeka konularında üç ayrı araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Üç komisyon için ilerleyen günlerde 22'şer üye seçilecek. Daha sonra başkanları belirlenecek komisyonlar çalışmalarına başlayacak. Süreleri üç ay olacak komisyonlar, Ankara dışında da çalışabilecek. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek.

Araştırma komisyonları, ilgili bakanlık ve kurum yetkilerini TBMM'ye davet ederek dinleyecek. Ayrıca komisyonlar, belirlenen yerlerde de incelemelerde bulunabilecek.

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımları, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirleri belirleyecek.

Çocukların korunmasıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu da çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken önlemleri araştıracak.

Kadına yönelik şiddetle ilgili kurulan Araştırma Komisyonu, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılık davranışlarına yönelik ek tedbirleri ve çözüm önerilerini ele alacak.

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