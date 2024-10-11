Özel'den başkanlara 'okul sebili' uygulamasını başlatın talimatı

Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin 14 büyükşehir belediyesinin dışında büyükşehir olmayan illerde 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı.

CHP'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu belirten Özel, "Hep söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısını ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı." dedi.

Özel, CHP'li belediye başkanlarının, toplandıklarında turistik geziye gider gibi değil çalışmaya geldiklerini ifade etti.

İl belediye başkanlarının aylık ya da 45 günlük periyotlarda bir araya geldiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli bir gündemle çalışıyorsunuz, sunumlar alıyorsunuz. Deneyimlerinizi aktarıyorsunuz, tecrübeleri paylaşıyorsunuz, projelerde ortaklaşıyorsunuz. Buradan evinize giderken benzer özellikler arz eden ve içeren 20 farklı ilin görüşünü, tecrübesini, deneyimini, projelerini öğrenmiş olarak ve vizyonunuza vizyon katmış olarak, zihniniz ilinize daha iyi hizmet etme noktasında daha da berraklaşmış daha bu konuda motive olmuş olarak dönüyorsunuz. Bu çok kıymetli toplantıları çok önemsiyorum. Bundan sonra da bu toplantıların aynı rutinde aksamadan, aynı ciddiyette bu başarılı sonuçları üreterek devam edeceğine inanıyorum.

Merkezin yerele yapacağı katkılar ya da vereceği talimatlar kıymetlidir ama bunun yerelde bir yerel lider olduğu ve o yerel liderin sorunlar ortaya çıktığında buna yerelden ilk reaksiyonu veren ve orada liderlik eden, önderlik eden ve güven veren kişi olduğunu sizler gösterdiniz. Pandemiden geriye, AK Parti'li herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. 'Pandemide ne yaptık?' deyince, merkezi olarak yapılan, yapılamayan şeyler konuşuluyor, tartışılıyor ama 'Pandemide bunun dışında ne yapıldı?' derseniz, her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var."

- "Okul sebili" uygulaması

Özgür Özel, hangi ile gitse, belediye başkanlarının 6 ayda yaptıklarını görünce gurur duyduğunu dile getirdi.

Çanakkale'de özellikle ilkokulda okuyan çocukların hiçbirinin okula boş beslenme çantasıyla gitmediğini kaydeden Özel, "Çünkü Çanakkale Belediyesi yoksul çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Türkiye'de 3 çocuktan 1'i beslenme çantasız okula gidiyor. Kantinden alışveriş yapmayan çocukların sayısı yüzde 66. Yani 3 çocuktan 2'si kantine hiç uğramıyor. 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor, aç dönüyor. Bunun Çanakkale'de olmadığını öğrenmek kadar gurur verici bir şey yok." ifadesini kullandı.

Özel, Beyoğlu Belediyesinin okullarda başlattığı su sebili uygulamasına değinerek, bunun belediyeler arasında yayılmaya başladığını belirtti.

Çanakkale'de çeşmelerden akan suyun içilebildiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü biz Çanakkale Belediyesini 2019'da AK Parti'den almadık. Alsaydık, AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerde olduğu gibi içilemez, çamur gibi su akıyor olacaktı. Her birinize genel başkanınız olarak söylüyorum; şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa, akan su içilebilir değilse, okulda babasının, annesinin durumu iyi olanların iyi su alıp içtiği, diğerlerinin çeşmeye dayanıp hastalığı ağzına dayadığı bir şeye izin vermeyin. Okul sebili uygulamasını hızla yaygınlaştırmanızı ve bu ülkenin yoksul ailelerinin evlatlarının temiz su içme hakkına ve sağlıklarına sahip çıkmanızı özellikle arzu ediyoruz."

- "İktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız"

Özel, 25 şehirde 57 "kent lokantası" açtıklarını hatırlatarak, bu sayının artırılması gerektiğini anlattı.

CHP'li belediyelerin 6 ayda 77 kreş açtığını ve bunu önemsediklerini ifade eden Özel, bunun kadını çalışma hayatına katması ve çocukların hayata hazırlanmaları yönünden imkanlar sağladığını bildirdi.

Yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Böyle bir dönemde yeni işsizler yaratamıyoruz. O personel giderleri de çok kritik ama yaratmamak için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz."

Özel, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladığını anımsatarak, "0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar. TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan, 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda." diye konuştu.

TÜRK-İŞ ve KESK'in yapacağı eylemleri önemsediklerini dile getiren Özel, "Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile 15 ilin belediye başkanları ve partililer katıldı.