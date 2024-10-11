Şahit numune ve binde bir PCR testi ne anlama geliyor?

Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Benzine 76 kuruş zam geldi
Benzine 76 kuruş zam geldi
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
TMSF indirimli lüks araç satacak
TMSF indirimli lüks araç satacak
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Şahit numune ve binde bir PCR testi ne anlama geliyor?

Köfteci Yusuf'la ilgili olarak gündemdeki iddiaları değerlendiren, bu konuyu ilk olarak gündeme getiren Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy "Köfteci Yusuf'un açıklamasında yer aldığı gibi eğer şahit numune alınmamış ise Bakanlık büyük bir hata yapmıştır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 13:47, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:50
Yazdır
Şahit numune ve binde bir PCR testi ne anlama geliyor?

Köfteci Yusuf'un köftelerinde domuz eti çıktığına yönelik iddiaları ilk olarak firma ismi belirtmeden kamuoyu ile paylaşan Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy, yapılan açıklamalar sonrasında yeni değerlendirmemelerde bulundu.

Binde bir Oranı ne anlam ifade ediyor:

Musa Özsoy: Binde bir köftedeki domuz eti miktarını değil uygulanan PCR testinin binde bir hassaslıkta tespit yaptığını gösterir. Yani bu şu demek üründe binde bir domuz bile olsa bulurum demek, üründe binde bir kanatlı eti bile olsa bulurum demek, üründe binde bir tek tırnaklı eti bile olsa ben bu analizde bunu tespit
ederim demek. Dolayısıyla bu üründe her ne kadar oranda her ne kadar miktarda bir domuz eti olduğunu bilmemekle birlikte bu testin sonucunda bunun domuz eti içerdiği noktasında % 0.1 hassasiyetle ortaya çıkan bir rapor var.

Şahit numune olayı nedir?

Musa Özsoy: Tarım Bakanlığı kontrolörleri numune alırken bir tane ana numune, bir tane de şahit numune almak zorundadırlar. Şimdi Madalyonun diğer yüzüne geçelim. Eğer buradaki gıda kontrol arkadaşlar bu şahit numuneleri almadılar ise bunları da mühürleyip koymadılar ise, ki biz burada mühür tarihlerini ve saati de görebiliyoruz güvenlik mühür numarasını da görebiliyoruz, Burada mutlaka bir şahit numunenin olması gerekiyor. Firma ise şahit numune alınmadığını ve bu sebeple de bahsettikleri bu iki sebeple de analiz sürecinde ciddi hatalar olduğunu öne sürüyorlar. Firma bu noktada ilginç bir iddia daha ortaya attı ve diyorlar ki kötü niyetli kişilerin yönlendirmesi veya gen testi gibi yöntemlerdir gibi bir ifadeleri var açıklamalarında. Bu ifade de çok enteresan geldi, bana dışarıdan bir müdahale olabilir diyorlar veya gen testi sebebiyle bu sonuç çıktı diyorlar. Biliyorsunuz daha önce de söyledik Real Time PCR yani bizim bu pandemide çok iyi bildiğimiz PCR yöntemiyle testler yapılıyor ve çok hassas analizler, bunlar dolayısıyla bu yöntemlerde bir hata olmuş olabilir diyorlar.

Evet şimdi bakanlık bir açıklama yayınladı. Ama bu açıklama genel bir açıklama oldu yani bu olay özelinde bir açıklama olmadı. Belki bakanlık firmanın açıklama yapması ardından belki bizim şu an bu yayını çektiğimiz saatlerin sonrasında Belki de yarın bilmiyorum Bir yeni bir açıklama yapabilir. Çünkü firma Bakanlığı zan altında bırakıyor, firma Bakanlığın bizim başından beri sahip çıkmaya çalıştığımız gıda kontrolörlerini, genç teknisyen ve uzman arkadaşları biraz zan altında bıraktı. Şimdi firmanın bu zan altında bıraktığı teknik hata var dediği işte şahit numune alınmadı dediği vesaire gibi teknik ve bence kritik süreçlerle ilgili Bakanlığın bir de spesifik bir özel bir açıklama yapması lazım

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber