Erbaş'tan 3 bin hakaret davası: Tazminatları Filistin'e gönderiyorum
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 bin kişiye hakaret davası açtığını söyledi. Erbaş, "Tazminatları Filistin'e, Gazze'ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim" diye konuştu.
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 14:17, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dönem ortaya atılan Arapça bilmediği
iddialarına yanıt verdi. TV100'e konuşan Erbaş, "Elbette Arapça'yı konuşuyorum
ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul'da yıllarca Arapça öğretmenliği
yaptım" dedi.
Erbaş Londra'da evi olduğu iddiasını da yalanladı; "Türkiye dışında evim yok.
Tek evim var. Kooperatiften aldığım Adapazarı'ndaki evim dışında evim yok. Köyümde
baba evi var, ama bana ait köyde de evim yok" diye konuştu.
'3 bin hakaret davası açtım'
Erbaş şimdiye kadar 3 bin hakaret davası açtığını belirterek, "Tazminatları
Filistin'e, Gazze'ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim" ifadelerini kullandı.