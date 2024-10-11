Adliyelerde kredi kartı ile ödeme dönemi başlıyor
Adalet Bakanlığı, vatandaşların yargıya erişim süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Artık tüm adliyelerde dava harçları ile gider avansları , dijital teknolojiler kullanılarak kredi kartı ve bankamatik kartıyla tahsil edilebilecek.
Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın öncülüğünde başlatılan bu uygulama, kısa sürede
ülke genelindeki tüm adliyelere yaygınlaştırıldı.
Bu yeni sistemle birlikte, vatandaşlar adliyelerde uzun kuyruklarda beklemek
zorunda kalmadan kredi kartı ile ödeme yapabilecek ve nakit ve bozuk para temini
para üstü alıp verme gibi zahmetli işlemlerden kurtulacak. Tahsilat süreçlerinde
yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi hedeflenen bu uygulama, aynı zamanda adliye
personelinin itham altında kalabileceği durumları da ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Adalet Bakanlığı, bu dijitalleşme adımının bir sonraki aşamasında, uygulamaları Bakanlık Merkez Organizasyonu ile daha genel ve entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. Bu sayede, adalet hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi sağlanacak.