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Adliyelerde kredi kartı ile ödeme dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı, vatandaşların yargıya erişim süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Artık tüm adliyelerde dava harçları ile gider avansları , dijital teknolojiler kullanılarak kredi kartı ve bankamatik kartıyla tahsil edilebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 15:03, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:26
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Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın öncülüğünde başlatılan bu uygulama, kısa sürede ülke genelindeki tüm adliyelere yaygınlaştırıldı.

Bu yeni sistemle birlikte, vatandaşlar adliyelerde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan kredi kartı ile ödeme yapabilecek ve nakit ve bozuk para temini para üstü alıp verme gibi zahmetli işlemlerden kurtulacak. Tahsilat süreçlerinde yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi hedeflenen bu uygulama, aynı zamanda adliye personelinin itham altında kalabileceği durumları da ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı, bu dijitalleşme adımının bir sonraki aşamasında, uygulamaları Bakanlık Merkez Organizasyonu ile daha genel ve entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. Bu sayede, adalet hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi sağlanacak.

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