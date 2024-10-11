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Bakan Kurum: İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 16:33, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:33
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Bakan Kurum: İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni bir adımın daha atıldığını açıklayarak, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyor,TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatacağız" dedi.

Bakan Kurum şöyle devam etti:

" 'Yarısı Bizden' kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemini başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasını sağladık. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamasına da izin vermedik. Toplamda 1 buçuk milyon liralık desteği sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz.Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyor,TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatacağız".

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