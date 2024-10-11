Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor

Yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı.

"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu milyonlar tarafından aranırken ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını duyuran Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti.

Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

"ESNAF FİYAT ARTTIRIYOR" İDDİALARI

Işıkan, asgari ücret rakamları konuşuldukça esnafların fiyatlarda artışa gittiğine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi.

Işıkhan, "Bu yollara gidilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz." dedi.

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında yapmıştı.

Buna göre, 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantının yine aralık ayı başlarında yapılması bekleniyor.