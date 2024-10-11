Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü

Faruk Aksan (37) idaresindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 aylık bebek ise ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu'dan Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.