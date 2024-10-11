Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste yangın

ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

İstanbul - Diyarbakır seferini yapan otobüsten dumanların çıktığını fark eden otobüs şoförü, emniyet şeridinde durarak yolcuları tahliye etti.

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