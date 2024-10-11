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ÖMK Meclisten geçti, şimdi ne olacak?

Yeni yasa teklifinin meslek kanunu olmaktan uzak olduğu gerekçeleri ile tümü üzerinde öğretmen örgütleri ve öğretmenler tarafından çokça tartışılmış ve eylemlere konu olmuştu. En çok tartışılan maddelerin başını çeken; müfettiş raporu sonucunda öğretmenlik yapamayacağı raporu düzenlenen öğretmenlerin geri hizmete (memurluğa) çekilebilmesini düzenleyen madde (teklifte 34. madde) TBMM genel kurulunda geri çekildi ve genel kurul kararı ile yasadan çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 19:35, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:35
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ÖMK Meclisten geçti, şimdi ne olacak?

Akademi bölümü 2025 yılında yürürlüğe gireceğinden bu konuya değinmeden ilk etapta neler olacağını yazacak olursak;

1- TBMM genel kurulunda kabul edilen teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak.

2- Yasa yürürlüğe girdikten sonra MEB tarafından gerek kariyer gerekse adaylık sürecini de kapsayan bir yönetmelik yayımlanacak.

3- Akademi maddeleri yürürlüğe girene kadar iş ve işlemleri MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (OYEGM) tarafından yürütülecek.

4- Eylül 2025'e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen alımlarında eski (an itibari ile yürürlükte olan) yasalar geçerli olacak.

5- Yani sözlü sınavı tamamlanan sözleşmeli öğretmen adaylarını etkileyen durum yok.

6- Eylül 2025'e kadar yeniden öğretmen alımı olursa onlar da yeni yasanın atama şartlarından etkilenmeyecek

7- Kariyer basamakları için;

a- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte 10 yılını dolduran öğretmenler uzman öğretmenlik başvurusu yapabilecek

b- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte 20 yılını dolduran öğretmenler (uzman öğretmenlikte 10 yıl şartı aranmadan direkt olarak) başöğretmenlik
başvurusu yapabilecek,

c- Uzman/başöğretmenllk başvurusu için kademe ilerlemesi cezası almamış olmak şartı aranacak (10 yıl sonunda cezası kalkmış olanlarda başvurabilecek)

d- Uzman/başöğretmenlik başvurusu yapanların bakanlıkça planlanacak seminerleri (eğitimi) tamamlamaları gerekecek

e- Eğitim sonunda yada öncesinde sınav olmayacak, sadece eğitimi tamamlamak yeterli olacak

f- Eğitimlerin ne zaman, nasıl (online, yüz yüze yada hibrit.) ve hangi içerikle olacağını OYEGM planlayacak

g- Bu sürecin yıl sonuna kadar tamamlanıp Ocak 2025 itibarıyla ödemelerin ödenmesi şeklinde planlanmasını bekliyoruz.

h- Akademi kurulduktan sonra OYGEM'in görevi sona erecek ve hem aday öğretmenlik hem de kariyer planlaması ve eğitim süreci ile görevi akademiye geçecek.

8- Öğretmen ve yöneticilerden;

Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin mevzuatta olmayan şekilde ses ve görüntü kaydı alanlar KINAMA cezası ile cezalandırılacaklar.

9- Öğretmen ve yöneticilerden;

a- Özel ders veren, yönlendiren

b- Öğrenciler arasında ayrım yapan,

c- Ölçme değerlendirme de adil olmayan,

d-Öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan şekilde öğrencilere olumsuz örnek olacak söz ve davranışlarda bulunanlar,

e- Eğitim öğretim sürecinde bakanlıkça belirlenen öğretim programlarının amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulama yapanlara
AYLIKTAN KESME cezası verilecek.

10-

a- Uyuşuturucu veya uyarıcı madde;

- kullanan,

- ticaretini yapan,

- bulunduran,

- satın alanların

b-

- hayasızca hareket,

- müstehcenlik ve fuhuş suçları ile

- ?cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların

ÖĞRETMENLİKLERİ SONA ERECEK .

11- Norm kadro fazlası öğretmenler ilçe grupları öncelikli olmak üzere il içerisinde resen atanabilecekler.

12- Öğretmene şiddet durumlarında cezalar ağırlaştırılarak uygulanacak.Kısaca bu şekilde bir özeti kamuoyuna sunmak isterim.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

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