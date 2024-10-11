Çorlu Deresi'nin rengi değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme için sudan numune aldı.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.

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