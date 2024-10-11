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İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu

Kırklareli'nin İğneada beldesinde turistik kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, işletmeci Bülent B.'nin de bulunduğu 4 sanığın vefat edenler yönünden "olası kast ile öldürme", yaralananlar yönünden ise "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 21:25, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 21:24
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İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu

İğneada'daki selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanına ilişkin işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı duruşmada mütalaa verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. katıldı.

Tutuksuz sanıklar B.G., C.A. ve S.U., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaası verdi.

Mütalaada sanıkların maktul Ahmet Baki Şimşek, Mihriban Bağışlar, Rahile Şimşek, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz'a karşı ayrı ayrı "olası kast ile öldürme" suçundan müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Bülent B, savunmasında, mütalaayı reddederek bilinçli ya da bilinçsiz kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olmadığını ileri sürdü.

Savcılık mütalaasında afete hiç yer verilmediğini belirten Bülent B. suçsuz olduğunu iddia etti.

Diğer sanık ve müştekiler de savunmada bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, sanık Bülent B'nin tutuklu halinin devamına, diğer sanıklar B.G, C.A. ve S.U'nun da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

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