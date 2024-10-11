Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayete kurban giden İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 22:59, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 22:54
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Ali Yerlikaya'nın, İkbal Uzuner'in ailesinin İstanbul'daki evine giderek anne ve babasına başsağlığı dilediği belirtildi.
Açıklamada Yerlikaya'nın, İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil'in ailesine de başsağlığı dilediği belirtildi.