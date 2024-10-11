Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Ali Yerlikaya'nın, İkbal Uzuner'in ailesinin İstanbul'daki evine giderek anne ve babasına başsağlığı dilediği belirtildi.

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