Çöken tavanın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Ekipler, kadına ulaşmak için çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra Kolkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, kadının göçük altında kaldığını belirledi.

Okuldan dönen Seda Kolkaya, eve geldiğinde kapının açılmadığını fark etti. Komşularının yardımıyla kapıyı açmayı başaran Seda Kolkaya, evin arka kısmındaki müştemilatın tavanının çöktüğünü ve odunların devrildiğini gördü.

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