Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 23:50, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 00:07
Yazdır
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hani ilçesi Merkez Mahallesi Dicle karayolunda meydana geldi. Lastiği patlayan ve park halindeki saman yüklü traktörü fark etmeyen Muhammed Çalı (22) yönetimindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün manevra yapması sonucu karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'la kafa kafaya çarptı.

Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de traktöre çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Muhammed Oruç (25) ve Bünyamin Ergin (24) hayatını kaybederken, diğer araçlardaki 2 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber