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İsrail'in vekili PKK: İmamlara Filistin tehdidi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Rakka'daki imamlara, hutbelerde Filistin ve İsrail hakkında konuşurlarsa 'bedelini ödeyecekleri' tehdidinde bulundu. PKK/YPG bir yandan da sözde müfredat ile bölgedeki öğrencilere İslam düşmanlığı aşılamaya çalışıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 07:58, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 07:34
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İsrail'in vekili PKK: İmamlara Filistin tehdidi

Suriye-Lübnan-Filistin ekseninde tansiyon yükselirken İsrail, ABD ve Avrupa'nın yanı sıra terör örgütü PKK'nın da desteğini alıyor. Bölücü örgüt PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımlara değinilmemesi konusunda imamları tehdit etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt Rakka'da imamlara cuma hutbesinde Filistin'i anmamaları ve İsrail hakkında konuşmamaları konusunda uyardı. Bu konulara girmeleri halinde imamlara 'bedelinin ödetileceği' söylenerek gözdağı verildi.

İSRAİL HAKKINDA KONUŞMAYIN

PKK elebaşı Duran Kalkan, Siyonist İsrail'in Arz-ı Mev'ud'unun sözcülüğüne soyunup, "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir" derken, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG ise Rakka'daki imamları baskı altına almaya çalışıyor. Yerel kaynaklar, bölgeyi kontrolünde tutan örgütün, imamları cuma hutbesinde Filistin'i anmamaları, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımdan bahsetmemeleri ve İsrail hakkında konuşmamaları konusunda uyardığını söyledi.

SADECE CANIMIZ KALDI

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a konuşan yerel kaynaklar, "İsrail'e yönelik eleştiri yapılmaması yönündeki baskı uzun zamandır var. Ancak İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından bu baskı artışa geçti. Bu toplumun kanaat önderi imamlar. Halk imamlara saygı duyuyor. Örgüt de bunun bilincinde olduğu için önce imamları kontrol altına almaya çalışıyor. Son olarak cuma hutbesinde İsrail'in eleştirilmemesi, Filistin'e destek mesajı verilmemesi yönünde talimat verdiler. Kaynaklar, "Örgüt, verilen talimata uyulmaması durumunda bedelinin ağır ödetileceğini söyledi. Daha ağır ne olabilir bunu bilmiyorum. Örgüt bu topraklara girdiğinden beri huzur yok zaten. Elimizden alabilecekleri sadece canımız kaldı" şeklinde konuştu.

İslam düşmanı sözde müfredat

Terör örgütü PKK/YPG yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte de hazırladıkları sözde müfredatı okullarda okutmaya çalışıyor. Hazırlanan sözde müfredatta öğrencilere militanlık aşılanıyor. Bazı kitaplarda İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret ediliyor. Zerdüştlük hakkında övgüler sıralanıyor. Kürtlerin, İslamiyet'in yayılmasından zarar gördüğünden bahsediliyor. Müslümanlar, işgalci olarak tanımlanıyor. İmamlar müfredat konusunda da tehdit ediliyor. Müfredatın eleştirilmemesi, protesto eden öğrencilerin ikna edilmesi yönünde konuşmaları isteniyor. Yerel kaynaklar konuyla ilgili "Uygulamak istedikleri müfredat ile ilgili de baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz çocuklarımızın bu müfredat ile eğitim almasını istemiyoruz. Çünkü dini değerlerimize hakaret ediliyor, çocuklarımız militanlaştırılıyor" dedi.

Merve Safa Akıntürk

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