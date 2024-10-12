Sinop'ta narko-çelik operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Sinop'un Gerze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Sinop Merkez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde 17 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 209 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal çözücü, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (kova), 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 92 adet fişek, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"Kararlıyız"

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Geleceğin teminatı gençleri ve toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu satıcıları, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, bir bir yakalayıp Sinop'umuzun sokaklarından temizlemeye ve adalete teslim etmeye kararlıyız" denildi.