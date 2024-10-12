Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan 'hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesi çok tartışılıyordu. Taslak yasalaşsaydı, yetersiz öğretmenlerin meslekten alınarak, MEB'e bağlı memur konumuna düşürülmesi gündemdeydi.

"BASKININ ÖNLENMESİ YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Eğitim sendikaları ve muhalefetin sert tepkilerinin ardından, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 34. maddesi geri çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş "Maddenin geri çekilmesi, öğretmenlerimizin üzerinde kurulabilecek baskının önlenmesi yönünde önemli bir adım olmuştur" dedi.

Bakanlık kaynakları ise bir geri adımın olmadığı, halihazırda tek müfettişle hizmet sınıfı değiştirileceğini iddia etti. Bu arada yeni kanunla birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahküm olanların öğretmenliği sona erecek.

MAHMUT ÖZAY