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Astsubayı şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet talebi

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 15:30, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:29
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Astsubayı şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet talebi

Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde, 18 Eylül'de yol emniyet kontrol devriyesi sırasında meydana gelen olaya ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Motosiklet sürücüsü tutuklu sanık Adem Topçu (27) hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelinin yargılanmasına 1 Kasım'da başlanacak.

- Olayın geçmişi

Gülyalı Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında Adem Topçu idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmişti. Uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarpmıştı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı.

Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.

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