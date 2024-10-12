Gaziantep'te silahlı suç örgütü operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 12:26, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:34
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.