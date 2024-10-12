Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 13:03, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:09
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.