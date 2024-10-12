Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirterek, "Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 15:00, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:05
Yazdır
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor

Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda MÜSİAD'ın etkinliklerine fırsat buldukça katılmaya gayret ettiğini söyledi.

Salgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Gürcan, ihracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu da tarihi bir rekordur." dedi.

- Uygulama ocakta zorunlu oluyor

İlan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Yani ilan sitesine girilen ilanların, TC kimlik numarası onaylanmış kişiler tarafından verilmesini, ayrıca yetki belgesi olan firmalar tarafından verilmesini sağladık. Konut da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yıl başında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e- Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek."

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı ile davetliler katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber