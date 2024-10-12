Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine yönelik önemli veriler paylaştı.

Son 22 yılda Türkiye'nin dolar bazında milli gelirinin yaklaşık 5 katına çıktığını vurgulayan Yılmaz, 2023'te kişi başına düşen gelirin 13 bin 243 dolara ulaştığını belirtti. Bu yıl ise milli gelirde 1,3 trilyon dolar, kişi başına gelirde ise 15 bin doların aşılacağını söyledi.

Yılmaz, ihracatın da önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek, 22 yıl önce 36 milyar dolar olan ihracatın bugün 261 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki ekonomik algısının da olumlu yönde değiştiğini ifade etti.

İnovaLİG programının önemine de değinen Yılmaz, inovasyon kültürünün Türk iş dünyasında giderek kökleştiğini ve bu alanda yapılan başvuruların her yıl arttığını kaydetti. 2014 yılında 460 başvuruyla başlayan İnovaLİG Programı'na bu yıl 2 bin 302 firmanın başvurduğunu belirtti. Geçen yıl ise ilk kez 2 bin sınırının aşıldığını hatırlatarak, gelecek yıl bu sayının 2 bin 500'ü geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

Son olarak, Yılmaz, Türk ihracatçılarının ve inovasyonla katkı sağlayan firmaların Türkiye'nin ekonomik kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı. Ekonomik hedeflere ulaşmada yenilikçi teknolojilerin önemine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki ilerlemesini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Farklı alandaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.