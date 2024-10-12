DMM, 'Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi' iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019'da başlattığı oturma eyleminin devam ettiği belirtildi.

Devletin, tüm kademeleriyle Türkiye'nin birçok ilinden eyleme katılan ailelere desteğini sürdürdüğüne ve ailelerin çocuklarına kavuşması için titiz bir çalışma yürütüldüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.