2 İETT otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

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