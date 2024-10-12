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Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 18:32, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:34
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Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 yıl daha uzatmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." şeklinde değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."

ABD, 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Suriye'de birçok rejim destekçisine yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasını engelleyen, insan hakları ihlallerinde bulunan veya rejimi destekleyen kişi ve kurumları hedef alıyor.

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