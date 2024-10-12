Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimindeki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 18:54, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:55
Yazdır
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Tedbirli olunması uyarısı

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber