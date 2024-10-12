İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'ye göre, İstanbul'da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullandı.

Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verildi.