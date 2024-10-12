Antalya limanına inen uçağın lastikleri patladı

Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 14.10 civarında meydana geldi ve iniş sırasında lastiklerin patlamasıyla uçak güvenli bir bölgeye park edildi. Uçuş trafiği ise herhangi bir aksaklık olmadan devam etti.