Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz esnaf-vatandaş ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

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