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Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 07:45, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 07:32
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Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde, M.M. (73) ve C.A'dan haber alamayan yakınları, ikilinin beraber yaşadığı eve gitti.

Eve girilmesiyle, M.M. ile C.A. ve bahçede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde cansız bedeni bulunan kişilerin öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın şüphelisi M.K. (16), jandarma ekiplerince yakalandı.

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