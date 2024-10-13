Lübnan tezkeresi TBMM'ye geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacak Lübnan Tezkeresi, genel kurulda görüşülecek. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

TBMM'nin ilk olarak 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla, bir yıl için verdiği izin her seferinde bir yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek tezkere ile Lübnan'daki TSK unsurlarının görev süresinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor. Türkiye 2006'da İsrail ve Hizbullah arasındaki savaşın sona ermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi kararıyla barışı tesis etmek amacıyla kurulan BM Lübnan Geçici Kuvvetine (UNIFIL) katıldı.

Türkiye, UNIFIL Deniz Görev Kuvvetine TSK'ya ait bir fırkateynle katkı sağlıyor. Lübnan'da beşi gözlemci olmak üzere Türkiye'den 90 civarında personel görev yapıyor. Barış gücünde 46 farklı ülkenin 10 bin civarında askeri bulunuyor.